20 августа 2025 в 10:11

Названо возможное место проведения трехстороннего саммита по Украине

Минфин США: Будапешт может стать местом проведения трехстороннего саммита

Трехсторонний саммит Россия — США — Украина может пройти в столице Венгрии, городе Будапеште, сообщил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News. До этого стало известно, что Вашингтон уже ведет подготовку к переговорам.

Возможно. Но сначала надо посмотреть, как пройдет двухсторонняя встреча, — отметил он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп получил официальное приглашение посетить Россию. Глава российского внешнеполитического ведомства сообщил, что данное предложение было озвучено во время встречи лидеров на Аляске.

До этого Лавров отметил, что встреча президента РФ Владимира Путина и Трампа была полезной, а атмосфера на ней — хорошей. Он обратил внимание на искреннее стремление хозяина Белого дома достичь долгосрочного результата по Украине.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт рассказала, что в подготовке саммита Москвы и Киева примут участие американский вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. По ее словам, чиновники поддерживают связь с Россией и Украиной, чтобы организовать встречу как можно скорее.

