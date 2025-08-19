В Белом доме раскрыли подробности подготовки встречи Путина и Зеленского Белый дом: встречу России и Украины будут готовить Вэнс, Рубио и Уиткофф

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф будут участвовать в подготовке саммита между Москвой и Киевом, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Чиновники отвечают за координацию сторон, заявила она в ходе трансляции брифинга изданием The Telegraph.

Вице-президент Вэнс, госсекретарь Рубио и специальный посланник Уиткофф будут продолжать координацию с Россией и Украиной, чтобы это (встреча Москвы и Киева. — NEWS.ru) произошло как можно скорее, — рассказала Ливитт.

Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом президент России Владимир Путин согласился на встречу с главой Украины Зеленским. При необходимости за ней последует трехсторонний саммит с участием лидера США, добавили в Белом доме.

Ранее Ливитт сообщила о неготовности Трампа ждать месяц до следующей встречи по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующие предложения он высмеивает, подчеркнула пресс-секретарь. Глава Соединенных Штатов хочет добиться мира в кратчайшие сроки, заявила она.