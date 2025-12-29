Роспотребнадзор раскрыл результаты исследования напитка Aloe Vera

Специалисты Роспотребнадзора выявили летучие органические соединения в ряде образцов напитка Aloe Vera производства компании «Вельта-Пенза», сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Как уточнили в службе, нарушения были зафиксированы в ходе исследований готовой продукции и концентрата напитка.

По результатам завершенных лабораторных исследований в пяти образцах готовой продукции с датами изготовления 11.08.2025, 05.10.2025, 10.12.2025, 16.12.2025 и 21.12.2025, а также в пробе концентрата выявлены летучие органические соединения, — говорится в сообщении.

В связи с выявленными нарушениями в адрес компании «Оператор-ЦРПТ» и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) было направлено требование о блокировке реализации продукции. Деятельность предприятия «Вельта-Пенза» приостановлена с 26 декабря, производственные помещения опечатаны, действие декларации о соответствии на указанную продукцию прекращено.

Роспотребнадзор также рекомендовал гражданам воздержаться от употребления напитка Aloe Vera данного производителя до завершения федеральных экспертиз и получения официальных разъяснений ведомства.

Ранее в Москве ребенок почувствовал жжение во рту после глотка лимонада Aloe Vera, который имел резкий запах, схожий с ацетоном. В магазине, получив жалобу, проверили остальную продукцию из той же партии, произведенной 11 августа, и обнаружили в ней признаки порчи.

