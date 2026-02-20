Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 10:06

Осужденный за проукраинские листовки художник умер от инфаркта

В Петербурге умер осужденный за проукраинские листовки художник Доценко

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Художник из Гатчины Александр Доценко, осужденный по делу о призывах к терроризму из-за салфеток с проукраинскими лозунгами, умер от инфаркта, сообщил «Фонтанке» его адвокат Сергей Подольский. По словам защитника, смерть мужчины наступила в Мариинской больнице в Петербурге. Осужденному было 65 лет.

По словам защитника, сотрудники колонии не поставили родственников в известность об инфаркте у Доценко. Как сообщил Подольский, семья узнала о случившемся только спустя два дня — 14 февраля, когда художник уже находился в больнице. По предположению юриста, процедура передачи тела после смерти, скорее всего, будет такой же, как в случаях с другими умершими пациентами этой больницы.

Доценко задержали в январе 2024 года. Вместе с женой Анастасией Дюдяевой он оставил на витрине гипермаркета в Ленинградской области салфетки со стихами про Бандеру и новогодним поздравлением на украинском языке. Также пару обвиняли в том, что они вкладывали такие записки в продукты.

В июле 2024 года военный суд признал семейную пару виновными в призывах к терроризму. Женщина получила 3,5 года колонии-поселения, ее муж — три года.

Ранее Следственное управление СК России по Кемеровской области — Кузбассу возбудило уголовное дело в отношении 18-летнего жителя региона. Его подозревают в публичных призывах к террористической деятельности. По данной статье (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ) максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

смерти
Санкт-Петербург
гатчина
осужденные
художники
