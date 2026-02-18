Терапевт назвал лучшее время для употребления кофе Терапевт Лишин: кофе стоит пить в первой половине дня

Чтобы кофе принес пользу, следует употреблять напиток в первой половине дня в небольших количествах, посоветовал врач-терапевт Виктор Лишин. В разговоре с RT специалист предупредил, что молоко лишает напиток положительного эффекта. По его словам, вместо капучино лучше выбрать американо.

И когда он не мешается с молоком, потому что молоко его положительные эффекты сводит на нет. Соответственно, американо, например, гораздо полезнее, чем капучино, — поделился терапевт.

Специалист уточнил, что кофе имеет негативные стороны. Так, по словам Лишина, напиток может вызывать мочегонный и обезвоживающий эффекты. В большом количестве кофе выводит из организма полезные минералы и повышает холестерин.

Кандидат медицинских наук Маргарита Королева ранее рассказала, что частое употребление энергетиков может привести к депрессии. Специалист подчеркнула, что также постоянная стимуляция головного мозга такими напитками истощает ресурсы, которые естественно поддерживают работоспособность.