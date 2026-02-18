Захарова назвала мемом версию Запада об отравлении Навального ядом лягушки

Страны Запада вместо предоставления ответов на официальные запросы российской стороны предпочитают создавать мемные инфоповоды, такие как история с отравлением Алексея Навального ядом лягушки-древолаза, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, на деле же это ловушка, чтобы «обывателю было за что зацепиться».

Это создание информационной повестки с такими яркими мемами, ловушками, для того чтобы привлечь внимание обывателя, для того чтобы обывателю было за что зацепиться. Вот прежде, чем вообще о чем-то говорить, хотелось бы получить не только нам, но и всему миру ответы на первичные вопросы. Но нет, зачем, когда в помощь западникам теперь пришли лягушки-древолазы? — задалась вопросом дипломат.

Дипломат напомнила, что Россия направила более сотни дипломатических нот, официальных запросов и обращений по линии постпредства при ОЗХО, посольств в Британии, Германии, Франции, Швеции, а также Генпрокуратуры. Запросы касались как «дела Скрипалей», так и провокации вокруг Навального. Однако ответы на них так и не были получены, подчеркнула Захарова.

Вместо этого воспаленное сознание западных пропагандистов продолжает штамповать новые так называемые нарративы. Для чего? Для того, чтобы подпитывать антироссийские настроения в своих странах, — констатировала Захарова.

Ранее представитель МИД РФ назвала вбросом опубликованное заявление пяти европейских стран о смерти Навального от якобы яда древесной лягушки. Она также отметила несвоевременность и необоснованность таких высказываний.