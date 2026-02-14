Захарова опровергла фейки о якобы отравлении Навального ядом лягушки

Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова в беседе с РБК назвала опубликованное заявление пяти европейских стран о смерти оппозиционера Алексея Навального якобы от яда древесной лягушки вбросом. Она также отметила несвоевременность и необоснованность таких заявлений.

Будут результаты анализов, будут формулы веществ — будет и комментарий. Без этого все разговоры и заявления — это информационный вброс с целью отвлечения внимания от насущных проблем Запада, — отметила Захарова.

Ранее политолог Дмитрий Солонников указал, что Навальный мог пострадать из-за действий своих зарубежных кураторов. По его мнению, таким образом Запад пытался запугать оппозиционера и показать, что тому однозначно стоит работать против России, либо уже рассматривал Навального как «отработанный материал».

До этого Министерство юстиции России внесло в перечень экстремистских материалов книгу Навального. Речь шла об издании 2024 года на русском языке, выпущенном литовским издательством One Book Publishing.