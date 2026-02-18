Запад снова использует дело блогера Алексея Навального, чтобы перекрыть дело уличенного в педофилии американского финансиста Джеффри Эпштейна, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, такие истории западники «вынимают», «когда припирает».

Еще раз повторю, есть хорошо раскачанные ими на протяжении многих лет так называемые истории про Навального, которые они вынимают из этого сундука со сказками, когда припирает. Здесь достали, а в этих самых тряпицах обнаружились еще лягушки-древолазы, — сказала дипломат на брифинге.

Ранее Захарова назвала вбросом опубликованное заявление пяти европейских стран о смерти Навального от якобы яда древесной лягушки. Она также отметила несвоевременность и необоснованность таких высказываний.

До этого Захарова заявила, что Россия требует от Запада предоставить результаты исследований по делу о якобы отравлениях Алексея Навального, экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Она напомнила, что в 2020 году никто из сторонников блогера не требовал каких-либо заключений от немецкой клиники «Шарите», где лечился покойный.