В ОЗХО раскрыли, зачем Навальный на самом деле был нужен Западу Постпред Тарабрин: Навальный был интересен Западу в качестве сакральной жертвы

Алексей Навальный, когда находился в тюрьме, был интересен западным спецслужбам в качестве сакральной жертвы, заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин, комментируя заявления правительств западных стран о причинах смерти оппозиционера, якобы связанных с отравлением ядом южноамериканской лягушки-древолаза. По его словам, которые приводит ТАСС, синтезировать и применять такие токсины способно большое количество разных государств.

Что же касается мотивов, то очевидно, что у России их абсолютно не было. Блогер отбывал наказание, никакой роли в общественно-политической жизни страны не играл. А вот как сакральная жертва он представлял потенциальный интерес для спецслужб и правительств недружественных стран, — отметил Тарабрин.

Постпред при ОЗХО обратил внимание, что в последние несколько лет западные страны перешагивают через всевозможные правила, нормы и даже здравый смысл. Он подчеркнул, что недружественные правительства делают все, чтобы «хоть как-то навредить России».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия крайне негативно относится к заявлениям правительств западных стран о причинах смерти Навального. Так он ответил на вопрос, какова реакция Москвы на такие выводы западных экспертов.