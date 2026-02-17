Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 09:53

В ОЗХО раскрыли, зачем Навальный на самом деле был нужен Западу

Постпред Тарабрин: Навальный был интересен Западу в качестве сакральной жертвы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Алексей Навальный, когда находился в тюрьме, был интересен западным спецслужбам в качестве сакральной жертвы, заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин, комментируя заявления правительств западных стран о причинах смерти оппозиционера, якобы связанных с отравлением ядом южноамериканской лягушки-древолаза. По его словам, которые приводит ТАСС, синтезировать и применять такие токсины способно большое количество разных государств.

Что же касается мотивов, то очевидно, что у России их абсолютно не было. Блогер отбывал наказание, никакой роли в общественно-политической жизни страны не играл. А вот как сакральная жертва он представлял потенциальный интерес для спецслужб и правительств недружественных стран, — отметил Тарабрин.

Постпред при ОЗХО обратил внимание, что в последние несколько лет западные страны перешагивают через всевозможные правила, нормы и даже здравый смысл. Он подчеркнул, что недружественные правительства делают все, чтобы «хоть как-то навредить России».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия крайне негативно относится к заявлениям правительств западных стран о причинах смерти Навального. Так он ответил на вопрос, какова реакция Москвы на такие выводы западных экспертов.

Россия
ОЗХО
мнения
Алексей Навальный
заявления
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жена премьера Армении рассказала о завершении их многолетнего союза
В ИКИ РАН заявили о нетипичном поведении Солнца
Россиян предупредили о росте цен на мед
Бойцы ВСУ станут инструкторами для армии одной из стран ЕС
Орбан выступил с жестким обращением к Зеленскому по выборам в Венгрии
Атаки Киева на российские объекты усилились из-за одного фактора
Уиткофф прибыл в Женеву на переговоры по Украине
В Старом Петергофе десятки домов и школ остались без тепла в лютый мороз
Автобус загорелся на дороге в Казани
История с обвиненным в допинге тренером сборной России получила продолжение
В Таиланде обрушился лифт с российскими туристами
Самый популярный метод погребения в России взлетел в цене
В ОЗХО раскрыли, зачем Навальный на самом деле был нужен Западу
Патрушев заявил о возвращении «дипломатии канонерок»
Загадочную пропажу туристки в ЮАР связали с колдовским ритуалом
Допустившую гибель младенца и матери акушерку уволили из больницы
Мужчина спасался от поезда и сорвался с высоты семи метров
«Юридическая фикция»: Патрушев о попытках Запада установить морскую блокаду
Путину представят программу кораблестроения ВМФ до 2050 года
«Хотят ее парализовать»: Патрушев раскрыл антироссийские планы Запада
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.