В Госдуме ответили, зачем ЦБ хочет создать реестр финансовых инфлюенсеров

Банк России предложил создать реестр финансовых инфлюенсеров, чтобы оградить граждан от манипуляций и недостоверной информации, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, инициатива регулятора, изложенная в соответствующем докладе, направлена на борьбу с участившимися случаями манипулирования ценами акций через Telegram-каналы.

Банк России опубликовал доклад о регулировании финансовых инфлюенсеров и предложил обсудить создание реестра, требования к квалификации, ответственность за качество контента и маркировку материалов, размещенных по заказу финансовых организаций. Инициатива появилась после того, как регулятор зафиксировал случаи манипулирования ценами акций через Telegram-каналы. Главная проблема в том, что финансовое решение человека смещается в сторону доверия к личности блогера вместо оценки рисков продукта. Реестр полезен прежде всего проверяемостью. Пользователь получает способ отличить того, кто соответствует условиям допуска, от анонимных источников, — пояснил Говырин.

Депутат добавил, что в докладе ЦБ обсуждаются возможные критерии отбора в реестр, среди которых наличие экономического образования, сертификата аналитика, опыт работы в сфере от года и отсутствие судимости. Он отметил, что минимальная компетенция такого блогера — умение корректно объяснять риски, отделять рекламу от личного мнения и раскрывать конфликт интересов.

Модель реестра в российском финрегулировании уже работает, Банк России ведет единый список инвестиционных советников. Инфлюенсеры нередко объясняют сложные инструменты упрощенно, без информации о рисках, формируя завышенные ожидания. В докладе обсуждаются возможные критерии для включения в реестр: экономическое образование, сертификат финансового аналитика, опыт работы в финансовой сфере свыше года, членство в саморегулируемой организации, отсутствие нарушений по манипулированию ценами и отсутствие судимости, — резюмировал Говырин.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил, что портфель из золота, долларов, акций и недвижимости за семь лет принес доходность на уровне 96% при инфляции 62,9%. При этом, по его словам, за последний год этот показатель составил всего 1,1%.