Польский министр заявил о ключевом условии вступления Украины в ЕС Глава Минобороны Польши: Украина не может вступить в ЕС без борьбы с коррупцией

Членство Украины в Европейском союзе невозможно без решительной борьбы с коррупцией, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. В эфире Radio Zet он подчеркнул, что соответствие данному требованию является одним из первостепенных условий для начала переговоров о вступлении.

Это одно из первых условий переговоров о членстве в ЕС — в ЕС не может вступить коррумпированная страна, — сказал Косиняк-Камыш.

Польский министр отметил, что западные партнеры Украины должны настаивать на немедленном расследовании коррупционных скандалов в окружении президента Владимира Зеленского. Поводом для такого заявления послужила масштабная антикоррупционная операция «Мидас», проведенная 10 ноября украинскими НАБУ и САП. В рамках расследования были проведены обыски у бизнесмена Тимура Миндича, а также у отстраненного министра юстиции Германа Галущенко и в компании «Энергоатом».

Ранее стало известно, что окружение Зеленского настаивает на увольнении главы его офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала вокруг Миндича. В правящей партии «Слуга народа» образовалась «коалиция решительных», которая угрожает выходом из фракции, если политика не уберут с должности.