Два автомеханика погибли в закрытом боксе на станции ТО в Дагестане МВД: тела двух автомехаников обнаружили на станции техобслуживания в Дагестане

Сотрудники правоохранительных органов Дагестана выясняют обстоятельства гибели двух мужчин, чьи тела были обнаружены на станции технического обслуживания в Карабудахкентском районе. Трагедия произошла неподалеку от въезда в Махачкалу, где погибшие работали автомеханиками, сообщает пресс-служба МВД по региону.

В дежурную часть полиции Карабудахкентского района поступило сообщение о том, что на СТО неподалеку от въезда в Махачкалу обнаружены без признаков жизни двое мужчин — автомехаников, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчины ремонтировали автомобиль «Газель» с работающим двигателем в закрытом боксе. Специалисты предполагают, что причиной смерти могло стать отравление угарным газом, скопившимся в помещении из-за отсутствия вентиляции.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Сотрудники МВД устанавливают точные причины случившегося и проводят необходимые процессуальные действия.

Ранее в арендованной квартире в Туле нашли тела 24-летнего мужчины и 20-летней девушки. По данным регионального Следственного комитета, основная версия случившегося — отравление угарным газом. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух человек.