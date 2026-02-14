Два тела нашли в тульской квартире Два человека погибли в съемной квартире в Туле из-за отравления газом

Вечером 6 февраля в арендованной квартире в Туле нашли тела 24-летнего мужчины и 20-летней девушки, сообщает KP.RU. По данным регионального следственного комитета, основная версия случившегося — отравление угарным газом.

Как пишет источник, тревогу забила мать молодого человека: сын перестал выходить на связь с вечера 5 февраля. Приехав по адресу, женщина увидела, что дверь заперта. Попасть внутрь удалось только на следующий день вместе с собственником жилья, который и нашел погибших.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух человек. Погибший занимал руководящую должность в клубе культурного досуга, а девушка была артисткой и начинала путь в детском цирке. Знакомые вспоминают их как талантливых и творческих людей.

Ранее в Дагестане произошел взрыв бытового газа в частном жилом доме. Инцидент случился в селе Новокули Новолакского района из-за утечки топлива. Жертвой происшествия стала 21-летняя девушка. Вспыхнувший пожар местные жители потушили самостоятельно до приезда спасателей.