29 января 2026 в 18:11

Лавров раскрыл, как Россия относится к возможному распаду НАТО

Лавров: сценарий распада НАТО совершенно не интересует Россию

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сценарий распада НАТО совершенно не интересует Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Turkiye. При этом он подчеркнул, что Североатлантический альянс — это атавизм и пережиток прошлой эпохи.

Это их проблемы. Сценарий распада НАТО нас совершенно не интересует. Альянс — это атавизм, пережиток прошлой эпохи. Когда Организация Варшавского договора была распущена, Советский Союз прекратил существование, все советские республики стали независимыми, какой-либо смысл в сохранении НАТО полностью отпал, — отметил Лавров.

Ранее министр иностранных дел РФ заявил, что политические вопросы для переговоров по урегулированию ситуации на Украине были сформулированы президентом России Владимиром Путиным. По словам главы внешнеполитического ведомства, они продолжают оставаться в силе.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, Москва не располагает информацией о договоренностях по гарантиям безопасности между Украиной и США. Тем не менее он напомнил, что речь идет об обещаниях государству, которое «проводит русофобскую политику».

