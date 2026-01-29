Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 14:44

Лавров рассказал, кто обозначил политические вопросы по Украине

Лавров: Путин обозначил политические вопросы для переговоров по Украине

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Политические вопросы для переговоров по урегулированию ситуации на Украине были сформулированы президентом России Владимиром Путиным, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По словам главы внешнеполитического ведомства, которые передает РИА Новости, они продолжают оставаться в силе.

Вопросы политические были обозначены президентом. Они сохраняют свою силу. Все остальное оставляем на совести наших украинских, американских коллег, которые в последние несколько дней делали неоднократные, многочисленные заявления, — подчеркнул Лавров.

Ранее Лавров сообщил о готовности российских переговорщиков продолжать диалог в любом формате. Комментируя ход консультаций в Абу-Даби, глава МИД РФ выразил уверенность в профессионализме отечественной дипломатической команды.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что не стоит рассчитывать на высокую результативность трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине с участием Соединенных Штатов. В частности, по словам представителя Кремля, сторонам предстоит провести еще «много работы».

