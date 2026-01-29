Молодая кровь. Маск вернулся в большую политику, чтобы спасти Америку

По информации западных СМИ, Илон Маск вернулся в большую политику и спонсирует Республиканскую партию США на промежуточных выборах в конгресс. Эксперты полагают, что эта поддержка — часть взаимовыгодного сотрудничества между бизнесменом и президентом Дональдом Трампом. Почему политика республиканцев после выборов может оказаться более пророссийской, зачем Трампу нужен Маск в этом электоральном цикле и как итоги выборов в Америке повлияют на Россию и ситуацию на Украине — в материале NEWS.ru.

Зачем Маск возвращается в большую политику

Бизнесмен Илон Маск возвращается в большую политику, сообщила газета The Wall Street Journal. По информации издания, богатейший человек в мире намерен поддержать Республиканскую партию на промежуточных выборах в конгресс, которые пройдут 3 ноября этого года, выделив финансирование через комитет политических действий (America PAC).

Согласно источникам WSJ, предприниматель хочет проспонсировать избирательную кампанию кандидата в сенат от штата Кентукки республиканца Нейта Морриса. В январе он уже пожертвовал $10 млн на поддержку представителей партии в верхней палате конгресса, сообщает издание.

Главной интригой в политической позиции Маска были его отношения с президентом США Дональдом Трампом. После публичной полемики летом 2025 года по поводу трамповского законопроекта о сокращении расходов бюджета, который бизнесмен назвал «омерзительным», отношения двух политиков накалились. Дело дошло до того, что Маск анонсировал создание своей партии «Америка».

По словам политолога-американиста Александра Антошина, сейчас обе стороны старательно демонстрируют, что все прошлые разногласия преодолены.

Илон Маск Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

«В начале года они провели ужин и активно делились фотографиями оттуда, хвалили друг друга и рассказывали, какие они молодцы. Обе стороны заинтересованы в сотрудничестве, потому что Трампу нужны деньги и влияние Маска. Он все-таки остается мощнейшим лидером общественного мнения. А Маску нужен Трамп, потому что все мы видим, какие проблемы у него в той же Европе, где местные регуляторы наседают на соцсеть X. И он понимает, что в случае возвращения к власти демократов его в Штатах ждет то же самое, а то и нечто похуже», — заявил в разговоре с NEWS.ru эксперт.

Маск пытается продвинуть в сенат непосредственно своих сторонников в Республиканской партии, уверен историк и политолог Юрий Якорь.

«Отношения Маска с Трампом сейчас не очень важны. Гораздо важнее то, что у Маска хорошие отношения с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Возвращение бизнесмена в политику связано не с тем, что он хочет помочь или помешать Трампу. А с тем, что у Маска есть очень понятная задача не допустить своих принципиальных политических противников к власти, будь они республиканцами или демократами», — сказал в беседе с NEWS.ru политолог.

Что изменит Маск в политической системе США

По мнению Антошина, стоит присмотреться к персоне Нейта Морриса, которого поддерживает Маск.

«Моррис — это очень нетипичный республиканец, — отметил эксперт. — Это представитель бизнеса, достаточно успешный, это друг сенатора Рэнда Пола, хорошо известного в России своими комплиментарными высказываниями о нашей стране. Моррис в 2013-м активно помогал Полу с его президентской кампанией и собирал под него деньги. Это такой человек, который нравится и Маску, и Трампу. То есть Маск делает ставку на все более пророссийских, насколько это слово вообще применимо к США, консервативных политиков».

Симпатия к Моррису может быть вызвана еще и тем, что он, равно как Маск и Трамп, полагает, что Республиканскую партию нужно обновлять и «впустить в нее свежую, молодую кровь».

Нейт Моррис Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

За счет Маска республиканцы и Трамп попытаются сейчас «закрыть пробелы» в своей агитационной кампании, уверен ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский.

«Они сейчас совершили ту же ошибку, что и демократы ранее. Республиканцы сделали ставку на внешнюю политику. Но американскому консервативному электорату нет особого дела до того, что Трамп захватил Мадуро или закончил восемь или сколько там уже войн. Их интересует, что с экономикой, зарплатой, возможностями для бизнеса, социальным пакетом», — рассказал NEWS.ru эксперт.

По словам Громского, Маск как лидер общественного мнения будет объединять и мотивировать консервативный электорат голосовать за республиканцев.

«Просто голосовать за Трампа и голосовать за Республиканскую партию — это сейчас в США не одно и то же. И вот Маск, а еще, кажется, Нейт Моррис должны будут избирателям объяснить, почему голосовать за их партию жизненно необходимо и как их партия на уровне внутренней политики уже делает „Америку снова великой“», — добавил политолог.

Возвращение в политику Маска важно в том смысле, что избиратели республиканцев в основном участвуют только в президентских, но не в парламентских выборах, отметил Якорь.

«Кому интересны выборы уровнем ниже, где в общем не решается ничего суперважного? Приход Маска как популярного, влиятельного ньюсмейкера привлечет к ним дополнительное внимание, что в данном случае будет на руку Трампу и не позволит демократам легко выиграть за счет того, что они просто консолидируют свой электорат под лозунгом „не позволим Трампу и республиканцам иметь большинство в конгрессе“», — пояснил эксперт.

Что изменится для России в случае успеха республиканцев на выборах

Итоги промежуточных выборов в конгресс слабо отразятся на ситуации вокруг Украины и СВО, уверены эксперты.

Сейчас даже прогнозировать, кто в итоге победит, слишком рано, особенно в контексте мировой турбулентности, которая затронула в том числе и США, особенно в Миннеаполисе, пояснил Якорь.

«Предсказывать сейчас итоги выборов в конгресс абсолютно бессмысленно. К тому же это сугубо внутренняя история для США. Трамп, конечно, будет усиливать миротворческую риторику, чтобы показать, какой он молодец, но предвыборная риторика бывает очень далека от реальной политики», — отметил эксперт.

Американская техника, захваченная в ходе спецоперации на Украине Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Громский напомнил, что, невзирая на публичную доброжелательную позицию Маска по отношению к России, ВСУ активно используют в разведке систему Starlink, которая принадлежит миллиардеру. «Он сам недавно признался, что это основной канал связи для украинских войск», — напомнил аналитик.

По мнению Громского, это, а также то, что США продолжают делиться с Украиной разведданными, ясно показывает: и сейчас, при власти республиканцев, говорить о прорывах в российско-американских отношениях по украинскому вопросу следует с большой осторожностью.

«При победе демократов может усилиться помощь киевскому режиму. Или конгресс продавит очередные антироссийские санкции. Но критически для России это ничего не поменяет. Равно как и победа республиканцев не принесет немедленного окончания СВО. У них и так сейчас большинство — казалось бы, заканчивайте поддержку Украины полностью, приблизите этим мир, но этого не происходит даже близко», — заключил политолог.

