ЕС сдулся: почему Брюссель боится красть активы РФ, при чем тут Трамп

Еврокомиссия сняла с повестки дня вопрос о передаче замороженных российских активов Украине, опасаясь политического фиаско и из-за отсутствия поддержки стран ЕС. Эксперты считают, что немаловажную роль в этом решении сыграла позиция США. Как может ответить Россия на возможную конфискацию средств и какие проблемы уже создала себе Европа — в материале NEWS.ru.

Почему в ЕС испугались изымать российские активы

Вопрос об изъятии замороженных российских активов, который должен был стать главным на саммите ЕС, проходящем 18–19 декабря в Брюсселе, был снят с повестки обсуждения, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, к такому результату привели закулисные переговоры.

В Будапеште назвали этот шаг победой здравого смысла. По мнению венгерского политолога Имре Бороша, брюссельские чиновники осознали, что конфискация российских денег чревата для Евросоюза политическим провалом, сообщает РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил, что Москва расценит изъятие активов как воровство. Глава государства анонсировал ответные меры, которые будут обнародованы в случае такого развития ситуации. Центробанк РФ в ответ на действия ЕС обратился с исковым заявлением против бельгийского оператора Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Сумма иска составляет более 18 трлн рублей.

Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ Фото: Михаил Терещенко/РИА Новости

Политолог Евгений Минченко в разговоре с NEWS.ru назвал эти меры Банка России зеркальными. По его словам, положительное решение Арбитражного суда позволит в случае конфискации российских денег за рубежом изымать европейские средства, которые остались в РФ.

Однако ЕС не отказался от идеи передачи Киеву российских финансов. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила обсудить возможность использования не только средств, замороженных в бельгийской системе Euroclear, но и в других странах ЕС.

Брюссель отступил из-за позиции Соединенных Штатов Америки, а не по причине сопротивления Венгрии и Чехии, отметил политолог Ростислав Антонов. При этом он подчеркнул, что для России не будет ничего хорошего и от предложений президента США Дональда Трампа.

«Его идея заключается в использовании российских активов в качестве козыря для переговоров по Украине. С точки зрения Трампа, есть вероятность когда-то вернуть наши деньги, но в случае с европейцами ее нет вообще. Это плохой и очень плохой варианты, между которыми нам предложено выбирать», — заявил эксперт в разговоре с NEWS.ru.

Сейчас для США российские замороженные резервы — это в большей степени политическая фигура на доске переговоров, отметил ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Основной парадокс с российскими активами заключается в том, что пока они заморожены, но существуют в реальности, это значимая переговорная позиция. Трамп предлагает использовать эти деньги для совместных проектов после заключения мира на Украине и их вывода из-под „заморозки“. Но если сейчас Европа примет решение о конфискации, то этот аргумент просто уйдет с доски. Мы примем зеркальное решение и больше не вернемся к этому вопросу», — пояснил в беседе с NEWS.ru политолог.

Как возможная конфискация активов отразится на России и Евросоюзе

Даже если руководство Евросоюза продавит решение о конфискации средств, для нашей страны не изменится ровным счетом ничего. «Мы живем без этих активов уже четыре года, то есть пережили этот момент и двигаемся дальше», — подчеркнул Антонов.

Средства, замороженные в Европе, уже много лет не учитываются в экономике России, добавил Громский. «С точки зрения прямых убытков никаких особенных проблем для нас не возникнет. Даже если произойдет чудесная трансформация ЕС, в силу которой РФ вернут эти деньги, то наша оценка такого сценария — это как история с „соткой“, случайно найденной в зимней куртке. Найти приятно, не найти — не смертельно», — пояснил он.

По мнению эксперта, возможная конфискация российских резервов сулит намного больше проблем самой Европе. «Мы видим проблемы уже сейчас. Четко наметился еще один вектор раскола Евросоюза. Ни о какой консолидации там никто не вспоминает, кроме, может быть, безумной Каи Каллас. Дополнительный разлад вносит позиция США. В случае конфискации средств наступят катастрофические репутационные и финансовые потери Европы», — сказал он.

ВС Украины Фото: Социальные сети

По словам Громского, изъятие российских активов станет поводом для вывода средств из европейских банков со стороны арабских государств, Китая и далее по принципу домино.

«Уже сейчас, когда этот вопрос только обсуждается, мы видим, что рейтинг финансовой надежности Euroclear начал резко снижаться. А что будет с европейской финансовой системой в целом, если ЕС примет решение о конфискации средств?» — задается вопросом Громский.

Помогут ли Украине российские активы в случае их конфискации у РФ

История с конфискацией российских денег и передачей их Украине может быть частью глобального и долгосрочного плана Европы, отметил Антонов. По словам эксперта, экономика Украины находится в катастрофическом состоянии. Российские деньги позволили бы Киеву продолжать военное противостояние с Россией и стали бы фактором банального выживания, сказал он.

«Как на днях заявил министр обороны России Андрей Белоусов, Европа готовится к войне с РФ. Эта подготовка завершится к 2030 году. Украина планирует воевать на наши деньги как минимум в течение двух лет. Свои деньги у Европы на Киев банально закончились. В ЕС и НАТО почему-то решили, что пока гипотетический конфликт между Западом и Москвой будет носить неядерный характер. Поэтому страны наращивают армии, выстраивают логистику, возводят укрепрайоны. Значит, они планируют воевать Украиной против России до 2030 года, пока сами не приготовятся к конфликту с нами», — сказал политолог.

Министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства Фото: kremlin.ru

По его мнению, рано или поздно Европа, невзирая на нынешнюю полемику, залезет в наши деньги. «Они уже это делают, финансируя Украину за счет процентов от наших резервов. Сначала они потратят наши активы, потом будут тратить уже свои. Это значит, России нужно реагировать жестко и быстро. Премьер Венгрии говорит, что в случае изъятия наших денег будет объявлена война. Я не думаю, что это произойдет, но экономические меры воздействия со стороны Кремля при развитии этого сценария, безусловно, будут», — отметил эксперт.

Даже если Украина получит российские резервы, это ей мало чем поможет в зоне боевых действий, отметил Громский.

«Украинским вооруженным силам будет достаточно проблематично закидывать российских солдат пачками евро и долларов. На них необходимо приобретать оружие. Но запасы вооружений у союзников Украины, которые могли бы его продать в товарном количестве, сильно истощились за последнее время. И это уже не вопрос денег, а военной промышленности, времени, логистики и всего того, что по волшебству, даже за огромные средства, не появляется», — подчеркнул политолог.

По словам Громского, говорить о возможном восстановлении экономики Украины за российские деньги тоже не приходится.

«Для восстановления хоть какой-то хозяйственной системы требуется примерно в пять раз больше средств, чем весь объем российских замороженных активов. Поэтому они не являются ключевым фактором», — заключил эксперт.

Читайте также:

В ответ на грабеж: сколько иностранных активов может конфисковать Россия

«За пару лет станут нищими»: ЕС дорого заплатит за кражу активов России

«Герани» сожгли энергетику в Кривом Роге: удары по Украине 18 декабря