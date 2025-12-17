Мелони призвала ЕС рассмотреть все замороженные активы России

Если Евросоюз решит использовать замороженные российские активы для помощи Украине, то обсуждать нужно не только средства в системе Euroclear, но и средства, замороженные в других странах блока, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. По ее словам, которые приводит издание Politico, окончательное решение по этому вопросу должны принимать лидеры ЕС.

Было бы недальновидно сосредотачивать внимание на одной структуре, которая удерживает замороженные российские суверенные активы, в частности Euroclear, когда в финансовых системах других стран-партнеров также есть замороженные активы, — сказала Мелони.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос о российских активах не будет стоять на повестке дня саммита Евросоюза в Брюсселе. Мероприятие запланировано на 18 и 19 декабря.

До этого председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков рассказал, что власти Великобритании выступают за кражу российских активов, поскольку не несут абсолютно никакой ответственности за это решение. По его словам, основные средства, а именно $180–200 млрд, заморожены в депозитарии Euroclear в Брюсселе, а не в Лондоне.