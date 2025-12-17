Орбан объяснил, будет ли ЕС обсуждать конфискацию российских активов Орбан: вопрос о российских активах не будет стоять на повестке дня саммита ЕС

Вопрос о российских активах не будет стоять на повестке дня саммита Евросоюза в Брюсселе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Мероприятие запланировано на 18 и 19 декабря, передает MT.

Венгрия одержала победу на переговорах перед саммитом ЕС. Председатель Еврокомиссии [Урсула фон дер Ляйен] объявила, что вопрос о заблокированных российских активах не будет стоять на повестке дня, — подчеркнул Орбан.

Ранее стало известно, что премьер Венгрии написал письмо президенту России Владимиру Путину о возможном изъятии замороженных средств. Орбана интересовала реакция Москвы. Он повторил, что не поддерживает идею использования замороженных в Евросоюзе российских активов, так как это станет «новым уровнем эскалации».

Представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь оценила позицию Орбана и премьер-министра Словакии Роберта Фицо по активам. Дипломат отметила, что политики учитывают последствия шагов Европы по замороженным средствам, понимая их деструктивный характер.