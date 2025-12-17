Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 18:28

Орбан объяснил, будет ли ЕС обсуждать конфискацию российских активов

Орбан: вопрос о российских активах не будет стоять на повестке дня саммита ЕС

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Вопрос о российских активах не будет стоять на повестке дня саммита Евросоюза в Брюсселе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Мероприятие запланировано на 18 и 19 декабря, передает MT.

Венгрия одержала победу на переговорах перед саммитом ЕС. Председатель Еврокомиссии [Урсула фон дер Ляйен] объявила, что вопрос о заблокированных российских активах не будет стоять на повестке дня, — подчеркнул Орбан.

Ранее стало известно, что премьер Венгрии написал письмо президенту России Владимиру Путину о возможном изъятии замороженных средств. Орбана интересовала реакция Москвы. Он повторил, что не поддерживает идею использования замороженных в Евросоюзе российских активов, так как это станет «новым уровнем эскалации».

Представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь оценила позицию Орбана и премьер-министра Словакии Роберта Фицо по активам. Дипломат отметила, что политики учитывают последствия шагов Европы по замороженным средствам, понимая их деструктивный характер.

Венгрия
Виктор Орбан
активы
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Внучка Маслякова показала образ за несколько миллионов
Коломойский раскрыл, почему НАБУ свернуло коррупционное расследование
«Зомбировали» бизнесменов за деньги: что за секту накрыли силовики на Алтае
В Верховной раде признали утрату более 500 тыс. солдат ВСУ
Любитель дрифта влетел в остановку с людьми и попал на видео
Киев решил сдать Гуляйполе? Наступление 17 декабря, главная проблема ВСУ
На Украине назвали ключевую причину дезертирства в ВСУ
Депутат Леонов раскрыл, как искусственный интеллект помогает врачам
Сколько заряжается электромобиль от розетки: почему зимой надо ждать дольше
Энергокризис в Одесской области обернулся ЧС государственного масштаба
Как часто посещать ветеринара: график для собак, кошек, грызунов и экзотов
Экс-главе польского МО грозит тюрьма из-за авиакатастрофы под Смоленском
Пенсионер зарезал капризную гостью, чтобы не ходить в магазин
Курильщиков в китайских ТЦ может ждать неприятный сюрприз
Запекаю форель в фольге: главное блюдо для бабушки на праздник!
В Петербурге обсуждают новый график новогодних фейерверков
Известный американский рэпер объявил о концерте в России
Хакеры взломали крупнейший порносайт в мире
Депутат Леонов указал на «больное место» российского здравоохранения
Запах чистоты: почему ароматы хлопка и белого чая стали интерьерным трендом
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Картофельные дольки на праздничный стол. Запекаю целый противень с паприкой и тимьяном. Гарнир нарасхват
Общество

Картофельные дольки на праздничный стол. Запекаю целый противень с паприкой и тимьяном. Гарнир нарасхват

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.