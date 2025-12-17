Орбан написал письмо Путину о замороженных активах России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо президенту России Владимиру Путину о возможном изъятии замороженных российских активов, сообщает Mandiner. Политик интересовался реакцией России.

Орбан также спросил, будут ли учтены голоса членов Евросоюза по данному вопросу. Премьер Венгрии добавил, что Москва ответила, что учтет голоса отдельных стран, но на изъятие активов «ответит решительно». Он повторил, что не поддерживает идею использования замороженных в Евросоюзе российских активов, так как это станет «новым уровнем эскалации».

Ранее Орбан заявил, что возможная судебная победа России в споре о замороженных активах приведет к краху экономики Бельгии. Он уверен, что такое решение противоречит нормам международного права и может иметь катастрофические финансовые последствия.

До этого сообщалось, что Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании российских активов. Этот шаг позволил отказаться от голосования каждые шесть месяцев по вопросу продления заморозки активов. В публикации говорилось, что речь идет о €210 млрд (19 трлн рублей).