«За пару лет станут нищими»: ЕС дорого заплатит за кражу активов России

Еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил о нехватке у ЕС средств для финансирования Украины с 2026 по 2027 год. По его словам, в ближайшее время Киеву предложат кредит под замороженные активы России. Согласно данным СМИ, его сумма может составить $140 млрд. Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены, что это решение больно ударит по самому Евросоюзу. Почему кража российских активов может погрузить ЕС в кризис и даже отразиться на США — в материале NEWS.ru.

Какой кредит предложат Украине

Еврокомиссар по экономике Домбровскис на сессии Европарламента в Страсбурге 21 октября сообщил, что Украине могут выдать некий «репарационный кредит», профинансированный из замороженных на Западе российских активов. Он подчеркнул, что ЕК позже представит схему этой выплаты, если на саммите Евросоюза 23–24 октября европейские лидеры поддержат данную инициативу.

По информации Politico, главы стран — участниц ЕС дадут поручение о разработке механизма кредитования Киева уже в этот четверг. Источники СМИ сообщают, что речь идет о сумме в $140 млрд.

Такое решение стало возможным после того, как власти Бельгии дали понять, что не собираются препятствовать экспроприации активов РФ. До этого бельгийское правительство отказывалось от изъятия средств на счетах России в Euroclear до получения от всех лидеров Евросоюза гарантий, что они разделят с Брюсселем все возможные финансовые риски.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru отметил, что финансовые структуры ЕС сильно рискуют, покушаясь на имущество России. По его словам, в случае кражи российских активов бо́льшая часть стран и международных организаций по собственной воле начнет забирать свои деньги из европейских банков.

«По банковским правилам все деньги на европейских депозитах считаются очень надежными, застрахованными от каких бы то ни было потерь. А после такого изъятия окажется, что все вложения не застрахованы. И придется распорядителям этих денег в срочном порядке уводить их куда-нибудь еще», — пояснил политик.

Почему США против изъятия активов России

Агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон пока не планирует поддерживать инициативу о передаче российских денег Украине. По словам источников в Белом доме, власти США опасаются, что такое решение повлечет «риски для стабильности финансового рынка».

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский уверен, что конфискация активов РФ «в обязательном порядке» спровоцирует кризис доверия к финансовым площадкам в Европе. Но западный рынок представляет собой единую и тесно переплетенную систему, поэтому в Вашингтоне боятся срабатывания «принципа домино», пояснил эксперт в разговоре с NEWS.ru.

«Штаты выступают против всей этой истории потому, что кризис доверия и крах такого масштаба могут перекинуться в целом на мировую финансовую систему. США также являются мировым гарантом сохранности государственных активов. И совершенно не будут рады, если деньги начнут массово изымать уже и у них», — добавил он.

По словам Вассермана, судьба самой Европы мало интересует Вашингтон. ЕС, подчеркнул депутат, давно попал в крепкую долговую петлю: страны-участницы берут новые долги, чтобы погасить старые. Если доверие к этому объединению обнулится, ЕС буквально за пару лет «станет нищим» — и президент США Дональд Трамп вряд ли будет об этом жалеть.

«Но действия ЕС подорвут и кредитный рейтинг Америки. Ей тоже будут давать в долг гораздо менее охотно, чем сейчас. А ставка по различным американским облигациям уже очень велика, и каждый следующий шаг в этом направлении будет все разорительнее для Вашингтона», — подчеркнул эксперт.

Помогут ли Украине российские деньги

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал страны Запада передать Киеву российские активы. По его словам, такое решение было бы «справедливым и законным». Однако эксперты сходятся во мнении, что если украденные у РФ деньги и продлят агонию Украины, то ненадолго.

По словам Громского, $140 млрд — это около полутора годовых бюджетов республики. В реалиях вооруженного конфликта это не столь крупная сумма.

«Бюджет — это не только военные действия. Это выплаты пенсий и зарплат на территории, которая ими не охвачена, это оперативное восстановление инфраструктуры. Ну и по старой доброй украинской традиции украсть из этого тоже что-то нужно», — пояснил аналитик.

Вассерман заметил, что деньги лишь дадут Украине право приобрести какие-то товары и услуги, которые кто-то еще должен произвести.

«Но с производством у самого ЕС все не просто плохо, а очень плохо. Есть серьезные основания полагать, что в обозримом будущем на Западе смогут произвести гораздо меньше, чем Украина хочет», — заявил депутат.

Еще одна проблема кроется в том, что для развертывания необходимых Киеву производств — особенно военных — нужна уверенность в долгосрочном заказе, подчеркнул парламентарий.

«При нынешней политической обстановке в Евросоюзе и ситуации для ВСУ на полях сражений о долгих сроках трудно даже рассуждать. Поэтому с развертыванием производства ожидаются очень серьезные проблемы», — заключил Вассерман.

