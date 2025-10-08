Бельгийского премьера критикуют из-за отказа дать кредит Украине

Позиция премьер-министра Бельгии Барта де Вевера в отношении использования замороженных российских активов для кредита Украине вызвала раздражение у некоторых лидеров стран Евросоюза, сообщает Financial Times. Политик не поддержал предложение об изъятии российских средств из депозитария Euroclear для передачи Киеву. За это его раскритиковали на саммите в Копенгагене.

Предложение о выдаче кредита в €140 млрд (13,58 трлн рублей) за счет российских средств выдвинул канцлер Германии Фридрих Мерц. Бельгийский премьер выразил уверенность в том, что изъятие активов третьей страны создаст опасный прецедент не только для Бельгии, но и всего Евросоюза. Де Вевер захотел разделить финансовую и правовую ответственность за кредит с другими странами.

Позиция де Вевера вызвала раздражение у некоторых лидеров ЕС на недавнем саммите в Копенгагене <...>. Они также указали на относительно низкий уровень военной поддержки Украины со стороны Бельгии за последние три года по сравнению с Данией, Швецией и Германией, которые помогли ей гораздо больше, — пишет издание.

Ранее об идее кредита для Киева за счет средств из Euroclear негативно отозвался президент Франции Эммануэль Макрон. Он напомнил о необходимости соблюдать международное право. Макрона также заподозрили в желании поддержать противников вступления Украины в ЕС.