Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 12:26

Бельгийского премьера критикуют из-за отказа дать кредит Украине

Financial Times: премьера Бельгии критикуют в ЕС за отказ Украине в кредите

Барт де Вевер Барт де Вевер Фото: Tony Behar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Позиция премьер-министра Бельгии Барта де Вевера в отношении использования замороженных российских активов для кредита Украине вызвала раздражение у некоторых лидеров стран Евросоюза, сообщает Financial Times. Политик не поддержал предложение об изъятии российских средств из депозитария Euroclear для передачи Киеву. За это его раскритиковали на саммите в Копенгагене.

Предложение о выдаче кредита в €140 млрд (13,58 трлн рублей) за счет российских средств выдвинул канцлер Германии Фридрих Мерц. Бельгийский премьер выразил уверенность в том, что изъятие активов третьей страны создаст опасный прецедент не только для Бельгии, но и всего Евросоюза. Де Вевер захотел разделить финансовую и правовую ответственность за кредит с другими странами.

Позиция де Вевера вызвала раздражение у некоторых лидеров ЕС на недавнем саммите в Копенгагене <...>. Они также указали на относительно низкий уровень военной поддержки Украины со стороны Бельгии за последние три года по сравнению с Данией, Швецией и Германией, которые помогли ей гораздо больше, — пишет издание.

Ранее об идее кредита для Киева за счет средств из Euroclear негативно отозвался президент Франции Эммануэль Макрон. Он напомнил о необходимости соблюдать международное право. Макрона также заподозрили в желании поддержать противников вступления Украины в ЕС.

Евросоюз
Бельгия
Украина
кредиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сербии высмеяли попытки Запада запреть российский газ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 8 октября, фото, видео
Погода в Москве в четверг, 9 октября: ждать ли сильные ливни и потепление
Американец с вживленным чипом Neuralink научился управлять роборукой
Водитель иномарки на скорости снес пенсионерку на «зебре» в Чите
Женщина неожиданно для себя оказалась миллионершей
Антон Артюхов о том, какие качества нужны лидеру в эпоху цифровых перемен
Эксперт рассказал, кого пока не станут штрафовать за экологию
Гастроэнтеролог рассказала, какие овощи можно есть диабетикам
«Деструктивные дебилы»: Зеленский высказался о коллегах из своей партии
Раскрыты бюджетные последствия перерасчета пенсий работающих пенсионеров
Квашеная капуста с виноградом — гастрономическое открытие
«Пожалеют об этом»: депутат об объявлении РФ угрозой безопасности Молдавии
Госдума денонсировала соглашение с США по плутонию
Томские ученые создали робота для работы в эпицентре катастроф
Раскрыты имена лауреатов Нобелевской премии по химии
Психотерапевт дала советы, как перестать просыпаться разбитым
Виктория Боня опубликовала фото в коротких шортах
В МИД высказались насчет сделки с США по плутонию
Российский боец в одиночку разгромил разведгруппу ВСУ
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.