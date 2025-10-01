Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Макрон выступил с новым заявлением по замороженным активам России

Макрон выступил против использования замороженных активов России

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон негативно отнесся к инициативе немецкого канцлера Фридриха Мерца выдать Украине беспроцентный кредит на €140 млрд (13,58 трлн рублей) за счет замороженных российских активов, передает The Guardian. Кроме того, политик напомнил о необходимости соблюдать международное право.

Когда активы замораживаются, необходимо соблюдать международное право. Об этом также напомнил премьер-министр Бельгии [Барт Де Вевер], — высказался президент.

Ранее стало известно, что Макрон может встать на сторону премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступает против вступления Украины в ЕС. Кроме того, к венгерскому лидеру могут присоединиться Франция, Нидерланды, Греция и Дания.

До этого госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач заявил, что Брюссель представил семилетний план бюджета, направленный на финансирование военных интересов Украины. По его словам, это вызвало жесткое несогласие со стороны Будапешта. Глава МИД Венгрии Петера Сийярто также выступил против проекта бюджета.

