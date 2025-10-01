Названо имя того, кто может разрушить мечту Киева о ЕС

Названо имя того, кто может разрушить мечту Киева о ЕС Politico: Макрон может препятствовать вступлению Украины в Евросоюз

Президент Франции Эммануэль Макрон может поддержать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в его стремлениях заблокировать вступление Украины в Европейский союз из-за готовящихся изменений правил голосования, передает Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Как пишет издание, к венгерскому лидеру могут присоединиться Франция, Нидерланды, Греция, а также Дания.

Орбан может получить поддержку <…> из необычных кругов, в том числе со стороны Макрона, — цитирует издание одного из источников.

Европейские дипломаты говорят, что подобные шаги создают новые возможности для политических маневров отдельных государств. К примеру, Афины могут использовать ситуацию как рычаг давления в вопросе переговоров о членстве в ЕС Турции.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ускорение перевооружения станет центральной темой неформального саммита Евросоюза в Копенгагене. По ее словам, Европа обязана взять на себя большую ответственность за собственную безопасность и перейти от обсуждений к действиям. Кроме того, будет обсуждаться увеличение размера помощи Украине.