01 октября 2025 в 15:00

В Венгрии раскритиковали план бюджета ЕС со взносами для Украины

МИД Венгрии не поддержал новый план бюджета ЕС и отказался давать деньги Украине

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Брюссель подготовил семилетний план бюджета для спонсирования военных интересов Украины, а не Европы, с чем категорически не согласен Будапешт, заявил в соцсети Х госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач. Политик сослался на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который также выступил против проекта бюджета и раскритиковал его цели.

Вместо решения реальных проблем Европы: конкурентоспособности, энергетической безопасности и экономического роста, — «они хотят финансировать украинские армию и государство», — добавил госсекретарь.

По словам Сийярто, Евросоюз готовится к войне и хочет, чтобы за нее заплатили из своего кармана рядовые европейцы. Венгерский дипломат отметил, что Будапешт не поддерживает эту идею и не станет тратить деньги своих налогоплательщиков на финансирование украинской армии.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский озвучил сумму, которую его страна хочет получать от западных партнеров. По словам политика, Киеву нужно по $1 млрд ежемесячно, чтобы продолжать финансировать и вооружать армию.

Евросоюз
Украина
Венгрия
ВСУ
