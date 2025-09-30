Зеленский раскрыл, сколько Украина хочет получать ежемесячно от Запада Зеленский: Украина намерена получать по $1 млрд ежемесячно от Запада

Украина хочет ежемесячно получать по $1 млрд в рамках механизма военных поставок НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), заявил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. По его словам, с августа Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция и Канада уже профинансировали несколько пакетов американского вооружения.

Наша цель — обеспечивать $1 млрд в месяц в рамках инициативы, чтобы полностью реализовать ее потенциал, — написал Зеленский.

Как отметил украинский президент, ряд европейских стран также заявили о готовности внести вклад в будущие поставки военной помощи Украине. Среди них оказались Бельгия, Литва, Латвия, Эстония, Исландия и Люксембург.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье заявил, что президент Украины стал заложником собственной политики. По его оценке, украинский лидер пытается избежать неизбежных последствий своих решений, одновременно способствуя разрушению Европы по разработанному им сценарию.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Украина более не обладает реальным суверенитетом и не может действовать как независимое государство. Политик констатировал, что статус страны как суверенного субъекта прекратил свое существование.