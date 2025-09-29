«Содержим мы»: Орбан жестко высказался о суверенитете Украины

Украина более не обладает реальным суверенитетом и не может действовать как независимое государство, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире программы «Борцовский час». Политик констатировал, что статус страны как суверенного субъекта прекратил свое существование.

Она потеряла пятую часть своей территории. <...> Суверенитет Украины на этом закончился. Оставшуюся территорию содержим мы. И если мы, я имею в виду Запад, решим, что завтра утром мы не дадим им ни форинта, для Украины все будет кончено, — говорится в сообщении.

Ранее Орбан призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить критику в адрес Будапешта. Данное заявление стало ответом на обвинения украинского главы о предполагаемом нарушении воздушной границы беспилотниками венгерского происхождения.

Кроме того, государственный секретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр заявил, что власти Украины должны согласиться на отказ от 20% своей территории в обмен на мирное урегулирование кризиса. По его словам, «мир иногда бывает болезненным», однако он не хочет указывать Киеву, какие решения принимать.