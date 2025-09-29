Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 07:22

Венгрия продвигает идею отказа Украины от территорий

МИД Венгрии призвал Украину отказаться от территорий в обмен на мир

Власти Украины должны отказаться от пятой части территории в обмен на мирное урегулирование конфликта, заявил государственный секретарь министерства иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр. По его словам, которые приводит портал Telex, «мир иногда бывает болезненным». При этом Мадьяр подчеркнул, что ему не хочется указывать Киеву, что делать.

Теперь Украине придется отдать пятую часть своей территории. Я не хочу указывать Украине, что делать, я просто говорю, что, исходя из нашего опыта, мир иногда бывает болезненным, — сказал госсекретарь ведомства.

Мадьяр напомнил Украине о положении в Венгрии в конце Первой мировой войны. Тогда у Будапешта был вариант взяться за оружие и пойти на «коллективное самоубийство», либо согласиться на условия мира с потерей двух третей территории.

Ранее Мадьяр провел переговоры с вице-премьером Украины Тарасом Качкой. Он заявил, что Венгрия не исключает смены позиции по членству страны в Европейском союзе. Однако дипломат подчеркнул, что сначала Киев должен продемонстрировать «реальные шаги».

