28 августа 2025 в 11:34

Венгрия неожиданно заговорила о разблокировке членства Украины в ЕС

МИД Венгрии допустил изменение позиции по членству Украины в Евросоюзе

Левенте Мадьяр Левенте Мадьяр Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Венгрия не исключает смену позиции по членству Украины в Европейском союзе, заявил заместитель министра иностранных дел европейской страны Левенте Мадьяр, чьи слова приводит «Европейская правда». Он провел переговоры с вице-премьером Украины Тарасом Качкой. Однако дипломат подчеркнул, что сперва Киев должен продемонстрировать «реальные шаги».

Вице-премьер пообещал, что лично присоединится к двустороннему процессу, цель которого — совместно найти решение по вопросам, вызывающим споры в сфере прав меньшинств. Мы готовы к продолжению, но от украинской стороны ожидаем, наконец, реальных шагов, — сказал он.

Мадьяр добавил, что на переговорах стороны обсудили то, почему Венгрия выступает против вступления Украины в Евросоюз. Он указал на позицию закарпатских венгров по данному вопросу. Кроме того, замминистра предостерег Киев от невыполнения обязательств.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям Венгрии и Китая. Он призвал государства повлиять на Россию. Зеленский попросил Будапешт и Пекин предпринять конкретные шаги для прекращения боевых действий.

Венгрия
Украина
Будапешт
Евросоюз
