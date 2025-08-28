День знаний — 2025
Китай и Венгрия должны повлиять на Россию, заявил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. Он обратился к Будапешту и Пекину с просьбой предпринять конкретные действия для прекращения боевых действий.

Мы ожидаем реакции Китая на происходящее <...> Мы ожидаем реакцию Венгрии, — написал лидер страны.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что под руководством Владимира Зеленского в бывшей советской республике активно продвигают идеологию бесконечного конфликта с Россией, извлекая из этого личную выгоду. По его мнению, украинская элита использует эту риторику для достижения корыстных целей.

До этого Медведчук заявлял, что Зеленский выполняет роль «козла с колокольчиком», который ведет Европейский союз на бойню. Политик отметил, что если Европа будет втянута в конфликт, то от самого Зеленского избавятся в первую очередь. По его словам, текущая роль украинского лидера выгодна Соединенным Штатам, что объясняет его сохранение у власти.

Депутат Госдумы Алексей Чепа в комментарии для NEWS.ru заявил, что президент Украины может лишиться своего поста после подписания соглашений с Россией, а его решения потеряют юридическую силу. По словам парламентария, преемник украинского президента будет иметь полное право отменить любые ранее достигнутые договоренности.

