День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 12:21

В Госдуме ответили на слова Трампа о неважности легитимности Зеленского

Депутат Чепа: Зеленского могут убрать после подписания соглашений с Россией

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский может лишиться поста после подписания соглашений с Россией и его решения потеряют юридическую силу, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя слова главы Белого дома Дональда Трампа о неважности нелегитимности украинского лидера для урегулирования конфликта. По его словам, преемник президента Украины будет иметь право отменить любые договоренности.

Я считаю, что здесь Трамп спешит с выводами. Позиция может измениться. Давайте с вами посмотрим, как может складываться ситуация, если, допустим, подписали соглашение с Зеленским, а завтра англичане убрали его и поставили [Валерия] Залужного (бывший главком ВСУ. — NEWS.ru). И он говорит, что все, подписанное Зеленским, нелегитимно. Такое может быть. Есть конституция, согласно которой действия Зеленского нелегитимны, — сказал Чепа.

Он отметил, что Трамп пытается поддерживать мирный вектор решения конфликта, однако украинцы придерживаются противоположной позиции. По словам депутата, свержение Зеленского после заключения договоренностей с Москвой позволит обойти их.

Ранее Трамп заявил, что позиция России о проблеме нелегитимности Зеленского для окончательного урегулирования конфликта на Украине не играет роли. По словам главы Белого дома, «все вокруг встают в позу».

Украина
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Валерий Залужный
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
