Орбан попросил Зеленского перестать «нападать» на Венгрию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить нападки в адрес Будапешта. Таким образом он отреагировал в соцсети Х на заявление украинского главы о якобы нарушивших украинскую границу венгерских дронах.

Венгрия — член НАТО и ЕС. Украина давно развалилась бы без поддержки этих двух организаций. Президент Зеленский, при всем уважении, прекратите нас преследовать! — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что МИД Украины разочарован неудачной попыткой втянуть Будапешт в конфликт с Москвой. При этом Венгрия как суверенное государство не позволит втянуть себя в войну, несмотря на провокационные заявления украинской стороны.

В свою очередь МИД Украины обвинил венгерское правительство в лицемерии, моральной деградации и скрытом противостоянии всей Европе. В заявлении также прозвучала резкая критика курса Будапешта, который вредит европейскому единству.

До этого Сийярто назвал поведение Зеленского неадекватным на почве антивенгерских настроений. Дипломат обвинил украинского лидера в искажении реальности.