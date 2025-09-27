В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта

В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта Сийярто: МИД Украины разочарован невозможностью втянуть Венгрию в конфликт с РФ

МИД Украины оказался разочарован тем, что не смог втянуть Будапешт в конфликт с Москвой, заявил в социальной сети Х венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. По его словам, Венгрия — это суверенное государство, которое не позволит себе быть втянутым в боевые действия.

Я могу понять разочарование украинского министра иностранных дел: им пока не удалось втянуть нас в свою войну. Какими бы провокационными ни были его заявления, им не удастся это сделать и в будущем, — подчеркнул политик.

Ранее украинский МИД выступил с критикой в адрес Будапешта, обвинив венгерское правительство в лицемерии и моральной деградации. Кроме того, дипломаты указали на скрытое противостояние Венгрии всей Европе.

До этого Сийярто заявил, что президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует неадекватное поведение на почве антивенгерских настроений. Поводом для такой резкой оценки стало заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о нарушении воздушного пространства страны якобы венгерскими беспилотниками.