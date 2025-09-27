Киев обвинил Венгрию в двуличии и деградации МИД Украины обвинил венгерские власти в лицемерии и моральной деградации

МИД Украины выступил с критикой в адрес Будапешта, обвинив венгерское правительство в лицемерии и деградации, сообщили в Telegram-канале ведомства. Также дипломаты указали на скрытое противостояние Венгрии всей Европе.

Мы начинаем видеть многое, в частности лицемерие и моральную деградацию [венгерского] правительства, его открытое и скрытое противостояние Украине и остальной Европе, — говорится в заявлении.

Ранее глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что больше не рассчитывает на эффективность ООН в урегулировании кризиса на Украине. Он подчеркнул, что Венгрия продолжит поддерживать любые инициативы, ведущие к миру. Но Будапешт отвергнет все, что создает риск эскалации, предупредил он.

Прежде Сийярто заявил, что глава Госдепа США Марко Рубио заверил венгерские власти в том, что американский лидер Дональд Трамп будет продолжать усилия по урегулированию кризиса на Украине до достижения мира. По его словам, президент Соединенных Штатов дал обещание не сдаваться.