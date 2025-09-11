Сийярто раскрыл детали беседы с Рубио об Украине Сийярто: Рубио заверил Венгрию в стремлении Трампа решить кризис на Украине

Глава Госдепа США Марко Рубио заверил венгерские власти в том, что американский лидер Дональд Трамп будет продолжать усилия по урегулированию кризиса на Украине до достижения мира, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, президент Соединенных Штатов дал обещание не сдаваться.

Хорошая новость в том, что мой коллега Марко Рубио заверил меня, что Дональд Трамп не сдастся. Дональд Трамп определенно хочет установить мир здесь, в Центральной Европе, — высказался министр.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация США продолжает искать пути урегулирования кризиса на Украине. Он подчеркнул, что затягивание боевых действий невыгодно ни Москве, ни Киеву.

Кроме того, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Украина готова согласиться на заморозку боевых действий на нынешних позициях, если получит гарантии своей безопасности. Он добавил, что необходимая основа для таких договоренностей уже есть, и теперь важно воплотить их в жизнь.