10 сентября 2025 в 15:27

В США понадеялись на скорое завершение украинского конфликта

Вэнс: США работают над урегулированием конфликта на Украине

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Власти США продолжают работать над урегулированием украинского конфликта, заявил в интервью телеканалу One America News американский вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, продолжение боевых действий не отвечает интересам ни Москвы, ни Киева.

Я думаю, что в конечном итоге будет достигнуто мирное урегулирование, — подчеркнул политик.

Ранее Вэнс отметил, что президент США Дональд Трамп готов укреплять экономические связи с РФ, если удастся добиться мирного урегулирования украинского кризиса. По мнению республиканца, никаких причин для изоляции России нет, кроме одной — «продолжающегося конфликта».

Главные вопросы при решении конфликта на Украине — это территориальный вопрос и гарантии безопасности для Киева, добавил Вэнс. По его словам, именно эти два пункта являются ключевыми в возможных переговорах. Украинская стороны хочет быть уверена, что если она заключит сделку, то «россияне не вернутся через несколько месяцев», уточнил вице-президент США.

Джей Ди Вэнс
Украина
США
Россия
