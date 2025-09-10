Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 13:51

Вэнс назвал условие, при котором США начнут укреплять связи с Россией

Вэнс заявил о готовности США укрепить связи с РФ после урегулирования на Украине

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп готов укреплять экономические связи с Россией, если удастся добиться мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. По его мнению, которые приводит газета The Washington Post, никаких причин для изоляции России нет, кроме одной — «продолжающегося конфликта».

Давайте будем честны. Нравится вам Россия или нет, согласны вы или нет с ее аргументами в пользу конфликта, простой факт заключается в том, что у них много нефти, много газа, много полезных ископаемых, — поделился Вэнс.

Политик добавил, что Трамп желает прекращения конфликта на Украине. По его мнению, американский лидер готов к «целому ряду экономических соглашений, которые выгодны США, если будет достигнут мир».

Ранее Вэнс отмечал, что главные темы при решении конфликта на Украине — это территориальный вопрос и гарантии безопасности для Киева. По его словам, именно эти два пункта являются ключевыми в возможных переговорах. Вице-президент США обратил внимание, что украинская сторона настаивает на гарантиях безопасности и хочет быть уверена, что «если они заключат сделку, россияне не вернутся через несколько месяцев».

США
Джей Ди Вэнс
конфликт на Украине
Дональд Трамп
торговля
Россия
