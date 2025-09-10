«Шесть тысяч квадратных километров»: Вэнс о цене мира на Украине

«Шесть тысяч квадратных километров»: Вэнс о цене мира на Украине Вэнс назвал территории и гарантии для Киева главными проблемами по Украине

Главные вопросы при решении конфликта на Украине — это территориальный вопрос и гарантии безопасности для Киева, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу One America News. По его словам, именно эти два пункта являются ключевыми в возможных переговорах.

Один из вопросов — территориальный. Россияне хотят около шести тысяч квадратных километров, — отметил Вэнс.

Политик отметил, что запрошенные Россией территории пока не находятся под ее контролем. При этом, по словам Вэнса, украинская сторона настаивает на гарантиях безопасности и хочет быть уверена, что «если они заключат сделку, россияне не вернутся через несколько месяцев».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украину ждет раздел на три зоны в результате переговоров о гарантиях безопасности. По его мнению, российская зона уже существует, а текущие дискуссии касаются лишь ее размеров и формата демилитаризованной зоны.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев между тем отметил, что никакие гарантии безопасности по Украине нельзя разработать без России. Он утверждает, что западные лидеры «сами себе что-то придумывают, вытаскивают из разных мест» и предъявляют это в виде гарантий.