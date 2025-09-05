Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 18:49

Медведев объяснил, без кого нельзя разработать гарантии безопасности

Медведев: гарантии безопасности по Украине нельзя разработать без мнения России

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никакие гарантии безопасности по Украине нельзя разработать без России, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, которые приводит ТАСС, для этого необходимо учитывать мнение Москвы. Так он прокомментировал намерение «коалиции желающих» дать гарантии Киеву.

Они собираются и рассуждают о том, какие гарантии дать этой самой Украине. А нас они спросили?подчеркнул политик.

Зампред СБ отметил, что если идет конфликт и продолжается СВО на Украине, как минимум при разработке любых предложений «коалиция желающих» должна проконсультироваться с Россией. По мнению Медведева, западные лидеры «сами себе что-то придумывают, вытаскивают из разных мест» и предъявляют это в виде гарантий. Политик указал, что никаких последствий это иметь не будет.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киеву нужны «сильные и действенные» гарантии безопасности во всех сферах, включая киберпространство. Такое заявление он сделал после встречи главы страны Владимира Зеленского с представителями Великобритании, Франции, Италии и США.

Дмитрий Медведев
Украина
гарантии безопасности
СВО
