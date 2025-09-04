Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 14:30

В офисе Зеленского раскрыли, какие гарантии безопасности нужны Украине

Ермак потребовал сильных и действенных гарантий безопасности для Украины

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Социальные сети

Киеву необходимы «сильные и действенные» гарантии безопасности во всех сферах, включая киберпространство, написал в своем Telegram-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам встречи с представителями Великобритании, Франции, Италии и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом. По его словам, ключевая задача — реализовать договоренности лидеров стран-партнеров о защите Украины.

Главная задача — практическая реализация договоренностей лидеров государств по гарантиям безопасности для Украины. Они должны быть сильными и действенными в небе, на море и на земле, а также в киберпространстве, — заявил Ермак.

Политик добавил, что на встрече одной из тем было усиление санкционного давления на Москву. Также стороны обсудили обмен военнопленными.

Ранее стало известно, что лидеры так называемой «коалиции желающих» могут представить президенту США Дональду Трампу идеи по гарантиям безопасности для Украины уже 4 сентября. Союзники Киева хотят, чтобы Вашингтон четко ответил, какие обязательства он готов взять на себя.

До этого представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала возвращение Украины к первоначальному нейтральному, безъядерному и внеблоковому статусу единственной реальной гарантией безопасности страны. Она также отметила, что Россия готова продолжить переговоры с Украиной. Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Москва ждет от Киева ответа на предложение по формированию рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам.

гарантии безопасности
Украина
Андрей Ермак
переговоры
