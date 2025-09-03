Захарова раскрыла условие реальных гарантий безопасности для Украины

Возвращение Украины к первоначальному нейтральному, безъядерному и внеблоковому статусу является единственной реальной гарантией безопасности страны, сообщила представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова на Восточном экономическом форуме. Мероприятие проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке.

Выполнение того, что украинский народ изначально и заявил, — нейтральный, безъядерный, внеблоковый статус — это и есть права Украины, украинского народа, которые и обеспечивали гарантии безопасности, — отметила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что Россия готова продолжить переговоры с Украиной. Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Москва ждет от Киева ответа на предложение по формированию рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о готовности России проявить гибкость по ряду пунктов урегулирования на Украине. Он уточнил, что соответствующие предложения были сделаны американским президентом Дональдом Трампом после саммита с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске.