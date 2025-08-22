Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 14:48

Лавров раскрыл, на что согласилась Россия после саммита на Аляске

Лавров: Россия согласилась проявить гибкость по ряду предложений Трампа

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия согласилась проявить гибкость по ряду пунктов в урегулировании конфликта на Украине, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью NBC News. По его словам, предложения поступили от президента США Дональда Трампа после саммита с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

Президент Трамп предложил после Анкориджа несколько пунктов, которые мы разделяем, и по некоторым из них мы согласились проявить некоторую гибкость, — отметил Лавров.

До этого политолог Малек Дудаков заявил, что США не намерены отстраняться от конфликта на Украине и будут искать пути его разрешения, чтобы укрепить свои позиции на других международных площадках. Одним из сценариев может быть самоустранение США, но это не оптимальный вариант, так как Трамп стремится к успеху на украинском направлении.

Ранее Зеленский заявил, что территориальный вопрос может обсуждаться исключительно в рамках трехсторонней встречи с участием лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое мнение он высказал на совместном брифинге с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Россия
МИД
Сергей Лавров
предложения
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какой будет погода в Москве с 25 по 29 августа
Причастных к атаке на Героя России уничтожили на Украине
«Это совершенно другие бои»: военэксперт рассказал, как изменилась СВО
ЕС направил Украине новые миллиарды евро
Бабье лето и тепло до +30? Погода в Москве в начале сентября: чего ждать
МИД России отреагировал на теракт у авиабазы в Колумбии с погибшими
В Госдуме назвали выдающееся достижение Путина
Военэксперт объяснил, при каком условии мир на Украине может не наступить
Россиянам рассказали, как законно продать урожай с огорода
Двое школьников на квадроцикле снесли женщин и попали на видео
Лукашенко раскрыл, с кем ведет переговоры по освобождению заключенных
Оверчук: Москва и Баку договорились развивать сотрудничество в энергетике
В России развеяли масштабный миф о пятой статье НАТО
В Toyota ответили, стоит ли ждать возвращения компании в Россиию
13-я зарплата для россиян: кому будет положена, как получить
Военный эксперт оценил идею демилитаризации российской границы
Тяжелые роды, жуткая травма, рак, загулы Ягудина: как живет Тотьмянина
Психолог рассказала с какими коллегами можно дружить
Раскрыто российское «противоядие» против украинских «Фламинго»
В Роспотребнадзоре объяснили, как отличить аллергию от простуды
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.