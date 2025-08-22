Лавров раскрыл, на что согласилась Россия после саммита на Аляске

Россия согласилась проявить гибкость по ряду пунктов в урегулировании конфликта на Украине, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью NBC News. По его словам, предложения поступили от президента США Дональда Трампа после саммита с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

Президент Трамп предложил после Анкориджа несколько пунктов, которые мы разделяем, и по некоторым из них мы согласились проявить некоторую гибкость, — отметил Лавров.

До этого политолог Малек Дудаков заявил, что США не намерены отстраняться от конфликта на Украине и будут искать пути его разрешения, чтобы укрепить свои позиции на других международных площадках. Одним из сценариев может быть самоустранение США, но это не оптимальный вариант, так как Трамп стремится к успеху на украинском направлении.

Ранее Зеленский заявил, что территориальный вопрос может обсуждаться исключительно в рамках трехсторонней встречи с участием лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое мнение он высказал на совместном брифинге с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.