Политолог отреагировал на слухи о выходе Трампа из переговоров РФ и Украины Политолог Дудаков: США пока точно не выйдут из переговоров по Украине

США точно не будут отстраняться от конфликта на Украине в ближайшие месяцы и постараются найти решение, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, американскому лидеру Дональду Трампу важно показать успехи на украинском направлении, чтобы усилить переговорные позиции по другим вопросам. При этом политолог не исключил выход США из конфликта в перспективе при отсутствии договоренностей между сторонами.

США хотелось бы выйти из этого кризиса с высоко поднятой головой и получить свободу рук для разрешения других, более приоритетных для себя вопросов внешней политики, таких как конкуренция с Китаем или ситуация на Ближнем Востоке. Тем более что успешное завершение ситуации на украинском направлении во многом может усилить переговорные позиции США на других треках, поэтому здесь все взаимосвязано. Сейчас я бы не исключал сценарий полного выхода США из конфликта без его разрешения. Но все-таки более вероятно, что в ближайшие месяцы администрация Трампа будет пытаться о чем-то договориться и отстраняться от ситуации она точно не будет, — отметил Дудаков.

Политолог подчеркнул, что успехи в мирном урегулировании конфликта важны и для окружения Трампа, в том числе вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Как заявил Дудаков, именно они пойдут на выборы в 2028 году. По его словам, Вэнс может стать кандидатом в президенты, а Рубио — в вице-президенты.

Возможность самоустраниться от ситуации на Украине — это один из сценариев. Другое дело, что этот вариант не самый оптимальный, поскольку Трампу хотелось бы показать какие-то серьезные подвижки на украинском направлении, чтобы закрепить свое наследие или получить Нобелевскую премию мира. К тому же представители его администрации стремятся к этому. Мы видим, как активно действуют Джей Ди Вэнс и Марко Рубио, потому что именно этих двоих называют вероятными кандидатами от Республиканской партии на следующих выборах в 2028 году. То есть у них будет тандем: Вэнс — президент и Рубио — вице-президент, — объяснил Дудаков.

Ранее появилась информация, что Трамп намерен временно отстраниться от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По словам западных журналистов, такое решение он принял в надежде, что лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут сначала провести личную встречу, чтобы самостоятельно договориться о первых шагах.