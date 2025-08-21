Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 17:35

Политолог отреагировал на слухи о выходе Трампа из переговоров РФ и Украины

Политолог Дудаков: США пока точно не выйдут из переговоров по Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

США точно не будут отстраняться от конфликта на Украине в ближайшие месяцы и постараются найти решение, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, американскому лидеру Дональду Трампу важно показать успехи на украинском направлении, чтобы усилить переговорные позиции по другим вопросам. При этом политолог не исключил выход США из конфликта в перспективе при отсутствии договоренностей между сторонами.

США хотелось бы выйти из этого кризиса с высоко поднятой головой и получить свободу рук для разрешения других, более приоритетных для себя вопросов внешней политики, таких как конкуренция с Китаем или ситуация на Ближнем Востоке. Тем более что успешное завершение ситуации на украинском направлении во многом может усилить переговорные позиции США на других треках, поэтому здесь все взаимосвязано. Сейчас я бы не исключал сценарий полного выхода США из конфликта без его разрешения. Но все-таки более вероятно, что в ближайшие месяцы администрация Трампа будет пытаться о чем-то договориться и отстраняться от ситуации она точно не будет, — отметил Дудаков.

Политолог подчеркнул, что успехи в мирном урегулировании конфликта важны и для окружения Трампа, в том числе вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Как заявил Дудаков, именно они пойдут на выборы в 2028 году. По его словам, Вэнс может стать кандидатом в президенты, а Рубио — в вице-президенты.

Возможность самоустраниться от ситуации на Украине — это один из сценариев. Другое дело, что этот вариант не самый оптимальный, поскольку Трампу хотелось бы показать какие-то серьезные подвижки на украинском направлении, чтобы закрепить свое наследие или получить Нобелевскую премию мира. К тому же представители его администрации стремятся к этому. Мы видим, как активно действуют Джей Ди Вэнс и Марко Рубио, потому что именно этих двоих называют вероятными кандидатами от Республиканской партии на следующих выборах в 2028 году. То есть у них будет тандем: Вэнс — президент и Рубио — вице-президент, — объяснил Дудаков.

Ранее появилась информация, что Трамп намерен временно отстраниться от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По словам западных журналистов, такое решение он принял в надежде, что лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут сначала провести личную встречу, чтобы самостоятельно договориться о первых шагах.

США
Дональд Трамп
СВО
переговоры
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Прошли через ад»: как живет дочь Пригожина после гибели мужа на СВО
Двое погибли в результате атаки ВСУ на российский регион
В ГД ответили на призыв Подоляка дать Киеву ракеты для ударов по России
Российские треки массово чистят от слов о наркотиках
Не знал, что ей 14: военблогера прижали к стенке за педофилию
Израиль захватывает Газу, но цель другая: Нетаньяху готов к большой войне
На Украине потребовали ракеты для ударов по России
На Запорожской АЭС провели ротацию наблюдателей от МАГАТЭ
Генерала ВС России могут посадить на 12,5 лет за взятки
Киркорова подкосила болезнь. Концерты — все? На какие деньги он будет жить
В Совфеде объяснили поведение европейских лидеров с Трампом
Лучшие многолетние цветы для посадки под зиму
Одна из дочек «Роснефти» сэкономила сотни миллионов рублей
У американского Boeing отвалилась часть крыла во время полета
Индию озадачила позиция США по закупкам нефти у России
«Русофобы осмелели»: в ГД возмутились отказом Зеленского от русского языка
Школьник погиб после взрыва мины времен ВОВ
Неизвестный мужчина поджог мечеть в Благовещенске
Пьяные мать и отчим надругались над маленькой дочерью
ВСУ атаковали мирных жителей Енакиево
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.