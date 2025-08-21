На Западе сообщили о неожиданном решении Трампа по Украине Guardian: Трамп отойдет от переговоров по Украине до встречи Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп намерен временно отстраниться от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщил The Guardian со ссылкой на источники в администрации. Такое решение он принял в надежде, что лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут сначала провести личную встречу, чтобы самостоятельно договориться о первых шагах.

По словам чиновников администрации, знакомых с ситуацией, Дональд Трамп намерен покинуть Россию и Украину, чтобы организовать встречу между их лидерами, не принимая пока в ней прямого участия и тем самым отойдя от переговоров о прекращении [конфликта], — сказано в публикации.

Трамп в последние дни подчеркивал в разговорах с советниками, что готов присоединиться к процессу позже. Он выразил намерение подключиться к возможной трехсторонней встрече только после того, как Путин и Зеленский проведут отдельные переговоры между собой. Guardian при этом отмечает, что на данный момент нет ясности, состоится ли такая предварительная встреча и когда она может пройти.

Ранее Трамп не исключил, что для достижения урегулирования конфликта на Украине Вашингтон сократит военное присутствие в Европе. Он добавил, что этот вариант может быть рассмотрен в рамках будущих переговоров, хотя конкретных предложений пока не поступало.