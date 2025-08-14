Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 22:45

Трамп не исключил возможность ослабления НАТО ради мира на Украине

Трамп допустил сокращение контингента США в Европе ради мира на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Не исключено, что для достижения урегулирования конфликта на Украине Вашингтон сократит военное присутствие в Европе, заявил на брифинге для прессы в Белом доме президент США Дональд Трамп. Он добавил, что этот вариант может быть рассмотрен в рамках будущих переговоров, хотя конкретных предложений пока не поступало.

Отвечая на вопрос журналистов, Трамп подтвердил, что идея сокращения войск может стать частью диалога с Россией. Он обозначил готовность использовать развертывание сил НАТО в гипотетических переговорах по Украине, особо упомянув Польшу как возможную точку сокращения.

Пока такой вопрос передо мной не ставился, но я подумаю об этом позже, — отметил он.

По словам Трампа, президент России Владимир Путин заинтересован в сделке. При этом американский лидер возложил ответственность за возникновение конфликта на все стороны, включая прежнее руководство США.

Все, что мы делали, было неправильно, все, что было сделано, было неправильно, все виноваты, Путин виноват, все они виноваты. Этой войны никогда бы не случилось, — подчеркнул Трамп.

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский готовы к миру, заявил ранее Трамп. По его мнению, их встреча будет хорошей.

Дональд Трамп
НАТО
переговоры
Украина
