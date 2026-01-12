Названа стоимость самого дорогого тура в 2025 году АТОР: семья из трех человек потратила 35,3 млн рублей на отдых в Бодруме

Самый дорогостоящий тур 2025 года в России был продан за 35,3 млн рублей, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Рекордную сумму за отдых в турецком Бодруме заплатила семья из трех человек.

Первое место занял тур от туроператора «Русский экспресс». Семья из трех человек отдохнула 10 ночей в пятизвездочном Maxx Royal Bodrum на вилле с тремя спальнями, — уточняется в сообщении.

В стоимость вошли проживание, VIP-обслуживание и индивидуальные трансферы, а авиаперелет туристы организовали самостоятельно. Второе и третье места в рейтинге заняли комбинированная поездка в ОАЭ и Саудовскую Аравию с посещением матча Криштиану Роналду (31 млн рублей) и отдых в Таиланде для компании из шести человек (29,7 млн рублей).

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала, что в 2025 году спрос россиян на туры по стране снизился почти на 10%. При этом увеличилось количество самостоятельных бронирований через агрегаторы. Всего в прошлом году жители России совершили около 90 млн поездок по стране.