12 января 2026 в 16:06

Россиянам рассказали, как соблюдать цифровой этикет в интернете

Во время общения в интернете важно сохранять вежливость и человеческое достоинство, заявила «Радио 1» эксперт по цифровому этикету Ольга Лукинова. В моменты эмоционального напряжения она посоветовала не выплескивать негатив на пользователей, а брать паузы и выходить из Сети.

Пожалуйста, вовремя выключайте гаджеты. Проводите время без телефонов, социальных сетей и скроллинга — и тогда шансы чувствовать себя хорошо резко возрастут. Нагрубить может любой, а вот набраться смелости и извиниться — не каждый. Будьте вежливы, — призвала Лукинова.

Она отметила, что даже в цифровой среде необходимо вовремя признавать ошибки и извиняться. В качестве диджитал-детокса, по ее мнению, подойдут дыхательные практики.

Ранее эксперт по этикету Екатерина Богачева заявила, что в общении с коллегой, который отвлекает от работы, нужно сделать акцент на своей большой занятости. Например, можно сообщить ему о дедлайнах или сложном этапе проекта. Важно сместить фокус с его поведения на рабочий процесс или свои потребности.

