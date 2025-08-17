Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 21:06

Зеленский согласился обсуждать вопрос территорий, но с условием

Зеленский: территориальный вопрос должен обсуждаться на переговорах с РФ и США

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look Press

Киев будет обсуждать территориальный вопрос только во время трехсторонней встречи с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Трансляция велась на YouTube-канале офиса политика. Президент также подчеркнул, что, согласно конституции, любые территориальные уступки невозможны.

Территориальный вопрос должен решаться только лидерами Украины и России в формате трехсторонних переговоров с США, — сказал Зеленский.

Он также отметил, что будущее членство Украины в ЕС должно стать частью системы гарантий безопасности. Зеленский указал, что хотел бы аналогичных действию статьи 5 устава НАТО обязательств.

Ранее Зеленский назвал сильную армию, ее финансирование и вооружение лучшими гарантиями безопасности для Украины. Он отметил, что обеспечить украинскую армию деньгами может только Европа.

До этого источники заявили, что в рамках обсуждений будущих гарантий безопасности для Киева Вашингтон исключил вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе. Американская сторона готова предложить поддержку в других формах, однако перспектива интеграции в НАТО не рассматривается.

Владимир Зеленский
переговоры
территории
СВО
