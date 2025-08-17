Зеленский назвал лучшие гарантии безопасности для Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал сильную армию, ее финансирование и вооружение лучшими гарантиями безопасности для Украины. Во время совместного заявления для прессы с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, трансляция которого доступна на YouTube-канале офиса украинского президента, он отметил, что обеспечить украинскую армию деньгами может только Европа.

Гарантии безопасности — это сильная армия, это может дать только Украина. Финансирование этой армии может дать только Европа. Оружие — это может дать наше внутреннее производство, европейское производство, но есть дефицитные вещи, которые есть только в США. Вот это я считаю гарантиями безопасности, — полагает Зеленский.

Ранее источники заявили, что в рамках обсуждений будущих гарантий безопасности для Киева Вашингтон исключил вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе. Американская сторона готова предложить поддержку в других формах, однако перспектива интеграции в НАТО не рассматривается.

Кроме того, по информации источников, США уже ведут переговоры с Украиной о гарантиях безопасности — процесс стартовал еще на прошлой неделе. В диалоге со стороны Вашингтона участвуют вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, Украину представляет глава офиса президента Андрей Ермак.