16 августа 2025 в 21:29

В США проболтались о ходе переговоров с Украиной по гарантиям безопасности

NBC News: США уже ведут переговоры с Украиной по гарантиям безопасности

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Freddie Everett/Us State/Global Look Press

Между представителями Украины и США идут переговоры о гарантиях безопасности для Киева, передает NBC News со ссылкой на собственные источники. По сведениям издания, обсуждения стартовали еще на прошлой неделе.

В диалоге участвуют вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава Госдепартамента Марко Рубио со стороны Вашингтона, говорится в сообщении. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак ведет переговоры со стороны Киева.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность содействовать предоставлению Украине гарантий безопасности при условии, что они не будут связаны с НАТО. По данным источников, хозяин Белого дома отметил, что такой вариант устроил бы Россию.

Кроме того, лидеры Евросоюза в совместном заявлении по итогам саммита президентов России и США обозначили свои условия по урегулированию украинского кризиса. В документе подчеркивается, что Украина должна получить надежные гарантии безопасности, при этом не может быть ограничений для ВСУ или сотрудничества с другими государствами. Также Россия не должна иметь права вето в вопросе вступления страны в ЕС и НАТО, заявили в ЕС.

